Inter, il Barcellona saluta Lautaro, lo stop arriva dalla Liga

Probabilmente sarà la volta buona che anche gli amici di Mundo Deportivo si metteranno l'animo in pace e potranno convincersi che Lautaro Martinez sta bene dov'è. Una misura annunciata nelle ultime ore dal Presidente della Liga Javier Tebas metterà un limite al mercato di Barcellona, Real Madrid ed Atletico. In pratica i 3 club potranno reinvestire solo una parte di quanto ricavato con le vendite. Secondo Gianluca Di Marzio la percentuale dovrebbe essere del 25 % mentre altre indiscrezioni che filtrano dalla Spagna parlano di trattative in corso per aumentare la parte reinvestibile fin al 50%.

Il provvedimento potrebbe trovare una spiegazione pur parziale, almeno per Real e Barcellona, nel fatto che i due club hanno chiesto ed ottenuto dallo Stato spagnolo un finanziamento per circa 200 milioni per far fronte ai danni economici patiti a causa dell'emergenza Covid. Secondo il sito Calcio e finanza.it i Blancos avrebbero ottenuto un credito da 100 milioni di euro, messi a disposizione dallo sponsor CaixaBank e da altri 3 istituti bancari. Il Barcellona avrebbe invece rinnovato polizze di credito già esistenti per un valore di 120 milioni di euro.

Appare del tutto logico dunque che nel momento in cui i 2 club chiedono aiuto alla comunità nazionale iberica, la Liga assuma provvedimenti tesi a scongiurare che i fondi così ottenuti non vengano utilizzati per le compravendite di mercato. Il club blaugrana dunque dovrà necessariamente pensare in via prioritaria a cedere i giocatori che da tempo figurano in uscita, primi tra tutti Firpo, Arthur e soprattutto Coutinho, che rientrerà a breve dal prestito dal Bayern Monaco dopo il mancato riscatto da parte dei bavaresi.