Inter, il Barcellona insiste: soldi e contropartita tecnica

Se da un lato l'Inter si trova a dover gestire le negoziazioni con il PSG per quanto riguarda la possibile cessione di Achraf Hakimi, dall'altro non è da sottovalutare il possibile assalto del Barcellona per Lautaro Martinez.

Il centravanti argentino piace al club catalano ormai da oltre un anno, e nonostante gli spagnoli abbiano tesserato pochi giorni fa Sergio Aguero, Lautaro continua ad essere il prescelto per l'attacco del futuro.

Per liberarsi del proprio Diez l'Inter richiede almeno 70 milioni di euro cash, ma secondo la redazione di Sport per abbassare tali pretese il Barça potrebbe inserire nell'affare il cartellino di Emerson Royal proprio in virtù di una possibile partenza di Hakimi in direzione Parigi.