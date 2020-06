Inter, il Barça si inserisce per Aubameyang, ma Lautaro resta il preferito

La trattativa tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez è attualmente in stand-by. Il club catalano è in difficoltà economica e non sembrerebbe disposto a versare i 111 milioni ai nerazzurri della clausola rescissoria presente sul contratto dell’argentino. A complicare ancora di più la situazione per il Barça c’è anche una regola che potrebbe presto essere applicata dalla Liga, ovvero quella di permettere ai propri club di spendere sul mercato solo una parte dei soldi ricavati dalle cessioni. L’affare rischierebbe quindi di sfumare definitivamente.

I nerazzurri, intanto, si starebbero da tempo guardando intorno per trovare il possibile sostituto di Lautaro Martinez. Nelle ultime settimane sono stati accostati diversi nomi all’Inter, ma secondo quando riportato da tuttomercatoweb.com Beppe Marotta e Piero Ausilio lo avrebbero individuato in Pierre-Emerick Aubameyang. Il gabonese è in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2021 e avrebbe già fatto sapere ai londinesi di non voler rinnovare.

Il classe ‘89 sarebbe alla ricerca di una squadra ambiziosa e avrebbe già dato la sua disponibilità al trasferimento in nerazzurro. I gunners sarebbero pronti a cederlo già la prossima sessione di mercato per una cifra intorno ai 30 milioni di euro per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno. L’ostacolo principale sarebbe rappresentato dall’ingaggio di 12 milioni di euro che percepisce attualmente, ma Beppe Marotta starebbe lavorando a un'operazione alla Christian Eriksen: contratto lungo, triennale o quadriennale, per spalmare lo stipendio. Come rivela il portale, nella corsa per Aubameyang si sarebbe inserita anche il Barcellona. Il gabonese è comunque anche il piano B del Barcellona, nel caso in cui sfumasse Lautaro.