Inter, ieri osservati 4 giocatori. E per uno si fa sul serio in vista di gennaio

Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell'Inter in vista di gennaio ma non solo. Nella giornata di ieri sono stati 4 gli osservati. Si è trattato di quattro calciatori protagonisti della gara tra Udinese e Spal.

Il primo è stato Musso, che piace molto alla dirigenza nerazzurra per il post Handanovic. Poi Petagna, che da tempo è seguito dagli uomini mercato dell'Inter per il ruolo di vice Lukaku.

Per il centrocampo piace molto Mandragora, ma il vero obiettivo in vista di gennaio è De Paul. L'argentino potrebbe rappresentare il vero colpo per la sessione invernale di calciomercato, secondo il quotidiano romano, tanto che verrà seguito anche nel corso delle due amichevoli che disputerà con la sua nazionale.