Inter, idee chiare sul mercato: a gennaio si puntano due centrocampisti

E' un centrocampo senza dubbio da arricchire quello attuale dell'Inter. A dimostrarlo, è la sofferenza patita dall'intero reparto dopo l'infortunio di Stefano Sensi.

Nella Milano nerazzurra infatti, secondo molti ad oggi mancherebbero delle alternative valide ai tre titolarissi Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e, appunto, Sensi. Per questo motivo, il duo dirigenziale nerazzurro formato da Piero Ausilio e Beppe Marotta sta già riflettendo sui rinforzi da mettere a segno.

I nomi sul piatto restano quelli di Arturo Vidal del Barcellona e di Nemanja Matic del Manchester United. Il primo gradirebbe trovare maggiore spazio altrove, mentre per il serbo invece (in scadenza a giugno 2020) i Red Devils possono esercitare la clausola che prevede il diritto di rinnovo automatico di un ulteriore anno. Vedremo come si comporterà il club meneghino per fornire ad Antonio Conte un nuovo centrocampista.