Inter, idea in mediana: c'è il gradimento di Ausilio, possibile un incontro

L'Inter guarda al futuro e progetta la prossima campagna acquisti in vista della prossima stagione. L'obiettivo sarà quello di essere ancora più competitivi in Europa e riuscire a colmare il famoso gap con i club più quotati. In attesa di una risoluzione definitiva della questione societaria, il club nelle vesti di Piero Ausilio sta sondando il terreno.

Nel mirino del d.s. nerazzurro è finito il profilo di Ruslan Malinvoskyi dell'Atalanta, come riporta quest'oggi calciomercato.com: "Già la scorsa estate l'Inter aveva pensato a Malinvoskyi senza però presentare un'offerta ufficiale.Il gradimento da parte del direttore sportivo Ausilio è totale". Un gradimento dunque che è iniziato la scorsa stagione su un un giocatore che ora sta dimostrando, partita dopo partita, di essere sempre più maturo e decisivo.

Stando alle indiscrezioni in programma parrebbe esserci un incontro con la Dea per capire i margini di una trattativa non semplice, soprattutto per i costi: "La valutazione è destinata a sfondare il muro dei 25 milioni di euro. Ruslan è diventato sempre più decisivo e pronto a vincere nuove sfide come gli è già capitato diverse volte nel corso della sua carriera". Un profilo che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Ora non resta che attendere gli sviluppi societari per comprendere poi come si agirà in vista della prossima stagione.