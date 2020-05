Inter, i riscatti di Icardi e Perisic possono subire degli "sconti": le ultime

Il mercato estivo interista dipenderà molto dal mese corrente. Il motivo, è legato ai riscatti di Ivan Perisic e Mauro Icardi per la quale Bayern Monaco e PSG dovranno decidere rispettivamente entro giorno 15 ed entro 31.

Il tempo per l'eventuale riconferma del croato in Germania dunque stringe, anche se l'affare potrebbe comunque concretizzarsi nelle settimane avvenire per circa 15 milioni di euro (e non più 20).

Per quanto concerne il bomber argentino invece, la redazione di Sportmediaset ha fatto sapere che il DS parigino Leonardo continua a lavorare tentando di strappare Icardi all'Inter in un affare da 50 milioni di euro. A quelle cifre però i nerazzurri non ci sentono.