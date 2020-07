Inter, i nomi sul taccuino di Marotta per battere la Juventus

La Premer League è il pozzo d'oro in cui l'Inter andrà a pescare per la sua campagna di rafforzamento in vista della prossima stagione. L'obiettivo numero per la fascia sinistra è Emerson Palmieri, laterale del Chelsea, ma è per il centrocampo che la società nerazzurra vuole pescare il jolly dal massimo campionato inglese. Serve un centrocampista fisico, con chili e centimetri, che sostituisca il partente Vecino. Tanti gli acquisti giunti dalla Premier per l'Inter nell'ultimo anno, perchè lì si gioca il tipo di calcio di riferimento per Conte.

Le strade portano al Tottenham, dove Mourinho si sta per assicurare le prestazioni di Hojbjerg, capitano del Southampton e giocatore molto apprezzato anche in casa nerazzurra. Con l'entrata del centrocampista danese, gli Spurs, dovranno cedere. Due i nomi sul taccuino dei nerazzurri: Tanguy Ndombele e Moussa Sissoko. Entrambi molto fisici ed ideali da piazzare nella mediana nerazzurra nel 3-4-1-2 del tecnico salentino. Ndombele, acquistato l'estate scorsa dal Lione, ha però una valutazione importante visto che è costato 60 milioni e il presidente del Tottenham, Levy, non deprezza mai i suoi gioielli.

Non è un segreto che il sogno di Conte sia N'Golo Kantè, centrocampista meno fisico ma con molta dinamicità e intelligenza tattica, che Conte conosce bene avendolo allenato al Chelsea. Altro profilo interessante è Wilfred Ndidi, centrocampista nigeriano del Leicester, che però si trova più indietro nella gerarchia di apprezzamento.