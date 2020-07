Inter Hakimi, perchè manca l'ufficialità ? Nessun giallo

L'affare Hakimi è ormai definito, il ragazzo ha fatto le visite e firmato il contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi cinque anni. Un colpo da maestro, seguito nel tempo e portato a termine per grande merito di Piero Ausilio, come riferito dall'Ad Beppe Marotta. Tutto portato avanti dietro le quinte, nel silenzio più totale, per evitare intromissioni di competitor pericolosi, con le prime indiscrezioni uscite solo quando la trattativa era già ai dettagli. Nonostante ciò c'è ancora chi vede qualche criticità nella vicenda. Una su tutte: perchè l'Inter non ha ancora acceso i riflettori sul suo nuovo acquisto con il comunicato ufficiale di rito? A questa domanda, sottilmente tendenziosa, si fa carico di rispondere la Gazzetta di oggi.

Nessun giallo, nessun imprevisto, solo la giusta cautela nei confronti della squadra che sta portando avanti un campionato travagliato e con la parte finale di Europa League tutta da giocare. C'è una rosa da tutelare al massimo e questo fa si che l'annuncio ufficiale slitti alla fine del campionato se non addirittura al termine della stagione. E chi pensa a seminare zizzania è servito.