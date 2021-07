Inter, grana Nainggolan: la decisione della società nerazzurra

Secondo quanto riportato da parte de Il Corriere dello Sport, l'Inter è alle prese con la grana riguardante Radja Nainggolan che vuole lasciare la squadra nerazzurra, per andare al Cagliari, ma solo con il riconoscimento di una buonuscita e la risoluzione contrattuale.

Ecco che, i dirigenti di viale della Liberazione, sembrano intenzionati a riconoscere tale buonuscita pur di far abbassare il monte ingaggi della rosa, dato che il centrocampista belga guadagna 4,5 milioni di euro a stagione e deve terminare l'ultimo anno di contratto in nerazzurro.

Una volta risolta la questione Nainggolan, l'ex Roma può tornare in Sardegna e la risoluzione di questa trattativa potrebbe dare maggiore slancio per quella, in entrata, che riguarda Nahitan Nandez.