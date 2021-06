Inter, grana Nainggolan: il belga chiede garanzie per la prossima stagione

Secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, il futuro di Radja Nainggolan è ancora molto incerto. Per l'Inter non rappresenta un elemento centrale su cui puntare per la prossima stagione, al contrario del Cagliari.

Ma le posizioni tra le due società sono, ad oggi, inconciliabili, dal momento che l'offerta dei sardi è stata ritenuta bassa dalla società nerazzurro, dal momento che il belga pesa a bilancio 9,5 milioni di euro.

Uno scenario che ci potrebbe essere sarebbe quello di un nuovo prestito, ma a quel punto sarebbe Nainggolan a chiedere garanzie per non rimanere senza squadra nel 2022, quando scadrà il suo contratto con l'Inter.