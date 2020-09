Inter: Godin, Candreva e Asamoah non convocati. Cessione in vista?

Nerazzurri al lavoro anche sul fronte cessioni. La dirigenza ha intenzione di piazzare gli esuberi presenti in rosa per ridurre il monte ingaggi ed eventualmente reinvestire il ricavato sul mercato. Tra i giocatori in partenza ci sono Diego Godin, Kwadwo Asamoah è molto probabilmente anche Antonio Candreva.

I tre giocatori non sono stati convocati per la prima amichevole stagionale contro il Lugano e sembrerebbero non rientrare più nei piani di Antonio Conte. Godin sarebbe vicinissimo alla cessione al Cagliari e la fumata bianca potrebbe arrivare già nelle prossime ore. In uscita anche Kwadwo Asomoah, che ha trovato pochissimo spazio nella scorso campionato e sarebbe in attesa di offerte concrete.

Sarebbe ancora incerto il futuro di Antonio Candreva. Il classe ‘87, titolarissimo di Antonio Conte per buona parte della scorsa stagione, con l’arrivo di Hakimi sarebbe finito in fondo alle gerarchie. L’esterno non sarebbe ritenuto incedibile e di fronte ad un’offerta adeguata potrebbe partire. Sulle sue tracce ci sarebbe il Napoli, alla ricerca di un’ala dopo l’addio di Callejon.