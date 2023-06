Inter, gli arabi non mollano, nuovo assalto a Brozovic

di Redazione, pubblicato il: 29/06/2023

(Inter) Sky Sport riporta la notizia che l’Al Nassr non ha nessuna intenzione di mollare su Marcelo Brozovic. Dopo il mancato incontro di ieri gli emissari del club arabo sarebbero intenzionati a mettere sul piatto una nuova offerta per il centrocampista nerazzurra. Ancor più ricca come è facile prevedere. Intanto il tempo passa, il mercato dell’Inter è bloccato dalla mancata scelta del croato. Frattesi ha detto che è in grado aspettare la conclusione della vicenda. Si, ma per quanto ancora?