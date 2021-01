Inter, gli agenti di Lautaro Martinez in sede: "All'Inter è felice"

Dopo l'incontro svoltosi negli ultimi giorni del mercato estivo, gli agenti di Lautaro Martinez, Beto Yaque e Zarate si sono ritrovati a parlare con l'Inter: in via ufficiale non avrebbero discusso del rinnovo contrattuale del loro assistito, anche se è difficile auspicare che la riunione sia avvenuta per motivi differenti.

Uscendo dalla sede, prima di salire sul taxi, hanno commentato: "Abbiamo anticipato l'incontro che già avevamo in programma per via del Covid-19. Lautaro è felice all'Inter, ma del rinnovo non ne abbiamo parlato". Beto Yaque non si sbilancia, ma l'incontro odierno era già in programma dalla scorsa sessione, proprio per trovare l'intesa sul rinnovo contrattuale del Toro.