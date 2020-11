Inter, Giroud si sbilancia: “Dovrò prendere una decisione a Gennaio”

L’Inter è pronta ad intervenire nel mercato invernale per regalare ad Antonio Conte un rinforzo nel reparto offensivo. Il tecnico salentino vorrebbe un attaccante più esperto, rispetto ad Andrea Pinamonti, che possa fare da vice Lukaku.

I principali candidati sarebbero sempre Oliver Giroud del Chelsea e Arek Milik del Napoli. Il francese però potrebbe arrivare per un prezzo nettamente inferiore e per questo motivo sembrerebbe il favorito. Giroud è sempre più ai margini del Chelsea e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra per giocare con continuità e guadagnarsi la convocazione ai prossimi europei. Il classe ‘86 è in scadenza il prossimo giugno e potrebbe anche liberarsi in anticipo dai blues.

Nel corso di un’intervista rilasciata a TeleFoot, il francese si è sbilanciato sul suo futuro manifestantando la sua insoddisfazione sul suo attuale impiego al Chelsea:”Sono lucido sulla mia situazione, so di cosa si tratta, ne abbiamo discusso di nuovo. Dovrò prendere una decisione a gennaio, ma spero di prendere la decisione giusta come ho sempre fatto".