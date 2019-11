Inter Giroud, si lavora per il francese, ma l'obiettivo è un altro

L'Inter è interessata a Giroud, ma al momento avrebbe preso solo informazioni. Questo è quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport. Il quotidiano romano ha infatti specificato che i nerazzurri avrebbero preso coscienza della volontà dell'attaccante di lasciare Londra e delle sue richieste contrattuali.

Ma perché non c'è l'affondo da parte di Marotta? La risposta è semplice. In casa Inter si vogliono valutare le condizioni e i tempi di recupero di Alexis Sanchez prima di valutare eventuali rinforzi in attacco.

Il cileno dovrebbe rientrare proprio a gennaio in seguito all'infortunio rimediato con la sua nazionale ad ottobre e che lo ha costretto ad operarsi. Una volta chiarite queste tempistiche si valuterà se acquistare un attaccante o meno.