Inter Giroud, contatti in questi giorni. Trattativa avviata, ma c'è un ostacolo

Marotta ed Ausilio sono alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio. Ed il nome che sta mettendo d'accordo tutti in casa Inter sembra essere quello di Giroud. Il francese reclama spazio in vista dell'Europeo del 2020.

Al Chelsea fino a questo momento è stato utilizzato con il contagocce e per questo vuole cambiare aria già in inverno. Nei giorni scorsi, come riportato da Tuttosport, ci sarebbe stato un contatto tra Ausilio e i dirigenti del Chelsea.

Il giocatore non ha problemi ad accettare la destinazione, visto che ritroverebbe Conte. L'unico ostacolo è rappresentato dal fatto che il Chelsea ha il mercato bloccato, pertanto non potrebbe sostituire Giroud in caso di una sua partenza,