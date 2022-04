Inter-Ginter, il difensore esce allo scoperto: le parole sul futuro

Inter-Ginter, il tedesco esce allo scoperto sul suo futuro.

Il difensore attualmente di proprietà del Borussia Monchengladbach, è stato intervistato da Sport1 in merito al suo futuro visto che, il giocatore, ha già comunicato alla dirigenza del suo club che lascerà la squadra a parametro zero dal momento che il suo contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno. Negli ultimi mesi, tante voci lo hanno accostato a tantissime società europee di diversi campionati - tra cui anche l'Inter -, ma per ammissione dello stesso Ginter, il giocatore non ha ancora preso alcuna decisione definitiva.

Infatti, come confermato dal tedesco, ci sono vari fattori da prendere in considerazione per il futuro, soprattutto per quanto riguarda discorsi extracampo, ma ancora non c'è una data prefissata per la scelta definitiva, potrebbe essere tra una o due settimane. Il giocatore ammette che ci vorrà un po' di pazienza e che tra i fattori da prendere in considerazione c'è anche quello di dover piacere all'allenatore. Insomma, nulla è deciso per Ginter e l'Inter osserverà la situazione fino all'ultimo.

Per i nerazzurri, però, come detto in queste ultime settimane, l'obiettivo primario resta quello del difensore del Torino, Gleison Bremer che tanto bene sta facendo da quando è arrivato in Italia. Beppe Marotta e Piero Ausilio proveranno di tutto per arrivare a lui e portarlo a Milano la prossima estate, ma di sicuro sarà arduo, visto che il brasiliano fa gola a tantissime big d'Europa che dispongono di più soldi da mettere sul piatto sia per la società granata, ma anche per il giocatore che potrebbe farsi ingolosire.