Inter, gennaio mette nel mirino un centrocampista italiano trattato in estate

In vista di gennaio è iniziata in casa Inter la caccia ad un centrocampista, così da rinforzare il reparto in cui la coperta è maggiormente corta. Diversi sono i nomi che circolano.

Vidal è il preferito di Conte, ma il Barcellona difficilmente lo lascerà partire in inverno. Rakitic non scalda, Matic piace ed è un'opzione concreta.

Poi c'è il solito Tonali, ma il Brescia ne fa una valutazione altissima. per la mezzala infatti si parte da una base di 50 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta. Per questo, stando al Corriere della Sera, l'Inter potrebbe tentare l'affondo per un giocatore che piace da tempo a Marotta.

Si tratta di Pellegrini, centrocampista in forza alla Roma. Già in estate se ne era parlato, ma poi si è preferito puntare su Barella e Sensi. A gennaio quindi si potrebbe decidere di tornare sulla mezzala italiana e strapparla ai giallorossi.