Inter, Gabigol da record ma nessun acquirente in vista

Il 30 agosto 2016 l'Inter ha acquisto Gabigol dal Santos per circa 30 milioni di euro. Un giovane talento che rimane tale solo sulla carta perché il giocatore nell'Inter non riesce a sfondare: solo due goal in un intero campionato.

Dal 2017 inizia la lunga serie dei prestiti: Benfica, Santos e Flamengo.

Nella partita di ieri, proprio al Flamengo, Gabigol segna contro il Corinthians l'ottavo goal in nove partite, finendo al primo posto della classifica capocannonieri del "Campeonato Brasileiro Serie A" . Con questo goal, inoltre, il giovane brasiliano è entrato, a soli 22 anni, nella top 15 dei marcatori della storia del campionato brasiliano ancora in attività.

Nonostante questi successi, ad oggi, l'Inter non ha ancora individuato una squadra acquirente che le permetta di recuperare l'enorme investimento del 2016. Il contratto con il giocatore è stato recentemente prolungato fino al 2022: è probabile però che almeno per un altro anno l'Inter si dovrà limitare a prolungare il prestito con il Flamengo.