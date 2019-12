Inter, Gabigol allo scoperto: l'attaccante rivela le sue intenzioni

Gabriel Barbosa è uno dei nomi caldi in casa Inter per quanto riguarda il mercato in uscita: il centravanti carioca, fresco del successo in Copa Libertadores col Flamengo, ha rivelato i suoi progetti e le sue intenzioni.



In un'intervista a tutto tondo al tabloid inglese "The Sun" Gabigol ha dichiarato che gli piacerebbe moltissimo fare un'esperienza nel campionato inglese. Lui sogna la Premier, con il Liverpool di Klopp diventato club prescelto dal brasiliano.



Il Flamengo però rimane alla finestra per cercare di sbloccare la trattativa, dopo che Marotta ha comunicato che l'ex Santos non rientra più nel progetto nerazzurro. Nel frattempo emerge la volontà del calciatore.