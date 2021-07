Inter, futuro di Vidal e Sanchez a Milano appeso a un filo

Arrivati a Milano in periodi differenti ma entrambi a costo zero, Alexis Sanchez e Arturo Vidal sono in attesa di capire quale sarà il loro futuro. Il diktat imposto dalla famiglia è lo stesso che si ripete ormai da svariate settimane: bisogna ridurre quanto più possibile i costi.

Per questo motivo, qualora vorranno proseguire la propria carriera nel capoluogo lombardo, entrambi i cileni dovranno decurtarsi l'attuale ingaggio da oltre 6 milioni di euro netti a stagione. In caso contrario, la dirigenza nerazzurra si adopererà per cercar loro un'altra sistemazione.

Per Vidal al momento l'unica squadra ad aver chiesto informazioni è il Flamengo, ipotesi che non sembra scaldare particolarmente l'ex centrocampista della Juventus. A riferirlo è stata la redazione di calciomercato.com.