Inter, Frattesi a zero (per un anno) uguale “tesoretto” per Lukaku

di Redazione, pubblicato il: 05/07/2023

(Inter) Davide Frattesi diventerà un giocatore dell’Inter nelle prossime ore. Operazione conclusa verbalmente tra le parti nella girandola di incontri di ieri tra i dirigenti dei due club e gli agenti di Frattesi e Mulattieri.

Sky Sport ha chiarito ogni dettaglio economico dell’accordo. Al Sassuolo vanno 6 milioni per il prestito, 27 milioni per l’obbligo di riscatto, Samuele Mulattieri (valutato 6 milioni). In più 4 milioni di bonus legati alle presenze ed 1 in caso di scudetto dell’Inter oltre al 10% della eventuale futura rivendita.

In buona sostanza il primo anno di permanenza all’Inter del centrocampista da punto di vista meramente finanziario costerà solo l’ingaggio. I sei milioni previsti per il prestito di un anno sono infatti compensati dalla valutazione di Mulattieri. Ecco perchè l’Inter non intacca (per adesso) i l “tesoretto” di 18 milioni incassato per la vendita di Brozovic in Arabia potendoli destinare alla vicenda di mercato di Lukaku.