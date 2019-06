Inter forte su Sensi, arrivato in sede l'agente, Giuseppe Riso

Ore frenetiche in casa Inter, anche Giuseppe Riso in sede. Nemmeno il tempo di terminare il summit con l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che in sede si è presentato l'agente del protagonista dell'incontro precedente: Stefano Sensi.

L'Inter sembrerebbe intenzionata a stringere e chiudere l'operazione. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, i nerazzurri vorrebbero effettuare un'operazione "alla Politano" con i neroverdi.

