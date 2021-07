Inter forte su Nandez, ma ci sono dei nodi da risolvere

L'Inter è fortemente interessata a Nahitan Nandez, centrocampista uruguayano del Cagliari classe 1995. Il giocatore, secondo quanto riportato da parte de L'Unione Sarda, avrebbe già detto sì alla squadra nerazzurra, ma ci sono dei nodi da risolvere.

Infatti, sul giocatore c'è una clausola da 36 milioni di euro che pesa e che la società nerazzurra non può pagare visto che dovrà fare un mercato a saldo zero. Per questo prende corpo l'ipotesi dell'inserimento di alcuni calciatori.

I nomi che piacciono al Cagliari sono quelli di Radja Nainggolan che già l'anno scorso aveva giocato in Sardegna e quello di Lucien Agoumè, tornato dal prestito della scorsa stagione allo Spezia.