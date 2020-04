Inter, Florenzi: “ Ho rifiutato un'importante offerta dei nerazzurri: il motivo”

Il nome di Alessandro Florenzi è stato più volte accostato all'Inter negli ultimi anni. Il classe '91 è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha rivelato un importante retroscena di mercato. L’ex capitano giallorosso, attualmente in prestito al Valencia, ha confermato di essere stato molto vicino al trasferimento all’Inter durante l'estate del 2018. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni:

“È una storia che inizia molto tempo prima, nel senso che non ho rifiutato solo l’Inter, ma anche altre squadre italiane importanti. L’ultima a cui ho detto ‘no’ è stata l’Inter, nel momento in cui dovevo rinnovare con la Roma o andare a Milano: ho rifiutato un’offerta molto importante, ma in quel momento mi sentivo fare quello che ho fatto, cioè di continuare alla Roma sapendo che non avrei avuto la stessa opportunità economica. Le emozioni con la Roma non me le porterà mai via nessuno, è stata una mia scelta: c’era chi mi diceva di scegliere con la testa e non con il cuore, ma io ho scelto con il cuore. E, sinceramente, lo rifarei senza problemi. Futuro? Non lo so ancora, aspettiamo di finire il prestito a Valencia e poi vedremo. Immagino che nella mia carriera non troverò mai tifosi come quelli giallorossi. Per me sono sempre stati una grande tifoseria e saranno sempre nel mio cuore”.