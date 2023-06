Inter, fatta per il terzo colpo: fissata la data delle visite mediche

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 24/06/2023

Inter, è fatta per il terzo colpo di mercato. La società nerazzurra sta lavorando in maniera incessante per provare a rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Uno dei reparti da attenzionare con maggiore attenzione, è sicuramente quello della difesa. Dopo l’imminente arrivo di Cesar Azpilicueta – in attesa che lo spagnolo si liberi dal Chelsea -, Marotta e Ausilio, battono un terzo colpo, visto anche quello di Thuram a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, è fatta per l’arrivo del difensore classe 2000 dell’Aahrus, Yann Bisseck. Il capitano della Germania Under 21 firmerà un contratto di cinque anni con la squadra nerazzurra ed è stato acquistato per un cifra di 7 milioni di euro, previsti dalla clausola risolutoria, pagabili in 2 anni.

Non solo, ma per il tedesco sarebbero già state fissate le visite mediche che dovrebbero essere programmate nella prima metà di luglio. Dunque, dopo gli imminenti arrivi di Azpilicueta e Thuram, ecco che anche Bisseck si unirà alla squadra nerazzurra della prossima stagione.