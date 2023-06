Inter, fatta per Brozovic all’Al Nassr! Ecco quanto incassano i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 25/06/2023

Inter, Brozovic è praticamente un giocatore dell’Al Nassr. Nelle ultime settimane si è tanto parlato di un addio di Marcelo Brozovic da Milano e dall’Inter. Il centrocampista croato, è stato cercato da tante squadra importanti, tra cui il Barcellona, ma, soprattutto, dalle sirene arabe dell’Al Nassr.

La squadra saudita ha individuato Epic Brozo come calciatore per rilanciare non solo il proprio centrocampo, ma per dare competitività al proprio calcio che, in questa sessione di calciomercato, sta facendo tantissimi colpi ad effetto. Proprio in queste ore, arrivano novità importanti per quanto riguarda il futuro di Brozovic.

Infatti, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, il giocatore è praticamente un giocatore dell’Al Nassr. Brozovic andrà a firmare un contratto di tre anni a 20 milioni di euro a stagione. L’Inter, dal canto suo, farà una plusvalenza quasi totale, incassando una cifra di circa 23 milioni di euro.

Il momento è arrivato. L’Al Nassr ha fatto il rilancio che in viale della Liberazione attendevano. L’avventura di Brozovic a Milano è quasi finita, per un giocatore che ha incarnato appieno i valori della ‘Pazza Inter’, ma che ha dettato la sua legge davanti alla difesa. Un giocatore che resterà indimenticabile nel cuore dei tifosi nerazzurri.