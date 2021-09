Inter, fai presto! Dall'Inghilterra non mollano per un big di Inzaghi

Mercato: l'Inter continua a lavorare ai rinnovi dei big della rosa di Simone Inzaghi ma incombe lo spettro di un possibile sgambetto dall'Inghilterra.

In questi giorni l'amministratore delegato Giuseppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno ponendo le basi per il prolungamento dei contratti di Nicolò Barella, Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Stefan de Vrji. I rapporti con l'agente di Barella, Alessandro Beltrami, sono più che buoni. L'unico nemico a cui prestare attenzione è il Liverpool di Jurgen Klopp che visiona con molto, moltissimo interesse il perno della Nazionale italiana già da diversi mesi. Quest'estate, infatti, i Reds sembravano disposti a mettere sul piatto un'offerta da 70 milioni di euro. L'idea di Marotta e Ausilio è quella di costruire un progetto tattico, e non solo, intorno all'ex cagliaritano. Il desiderio è quello di far crescere ancora di più Barella, per affidargli presto la fascia di capitano: ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Per quanto riguarda Brozovic: il croato, ha spiegato nelle ultime ore Sky Sport, ha tutta la voglia di continuare il suo progetto alla Pinetina e starebbe attendendo un legale per sedersi 'definitivamente' al tavolo delle trattative. Il suo contratto, in scadenza nel 2022, dovrebbe prevedere anche un un aumento salariale da 3,5 a 5 milioni di euro. L'approfondimento lo trovate qui. Il capitolo Skriniar sembra quello più 'agevole': non dovrebbero infatti esserci problemi per il prolungamento del rapporto con il difensore slovacco.

Veniamo ora, però, alla notizia che circola nelle ultime ore e che può far preoccupare l'Inter e i suoi tifosi. Stefan de Vrij ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023. E proprio quest'ultimo ha attratto a se le mire di tante società europee pronte ad offrire una grossa cifra. Una società in particolare, secondo quanto riportato da parte del sito Calciomercato.com, sarebbe davvero molto interessata al numero 6 interista: il Tottenham del nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici. Gli Spurs, se il rinnovo non dovesse procedere come l'Inter spera, potrebbero fare dei sostanziosi passi avanti per portare a Londra de Vrij e rafforzare ulteriormente la propria rosa. Vedremo come avanzeranno le trattative con il suo agente, Mino Raiola, ma la volontà comune è quella di continuare il progetto insieme ancora per molti anni.