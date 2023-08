di Redazione, pubblicato il: 18/08/2023

(Inter) Giovanni Fabbian è tornato alla base nerazzurra dopo la conclusione della vicenda Samardzic. Non vestirà la maglia dell’Udinese ma il suo futuro non sarà all’Inter. Un prestito è la soluzione quasi scontata per un giovane che ancora deve mettere nel proprio bagaglio minuti ed esperienze importanti.

Gianluca Marchetti su Sky Sport ha parlato della sua probabile destinazione .

“A centrocampo l’Inter potrebbe restare così, anche perché c’è Sensi. Su Fabbian ci sono Bologna e Frosinone. I felsinei lo comprerebbero con la stessa opzione accordata all’ Udinese, ossia a titolo definitivo con diritto di recompra a 12 milioni”. Il Frosinone ha già incontrato lo staff di mercato nerazzurro nelle ultime ore ma la proposta è stata quella di un prestito secco.

Sempre Sky Sport ma stavolta per bocca di Gianluca Di Marzio, ha chiarito quello che potrebbe essere una piccolo capolavoro di Piero Ausilio. Fabbian verrebbe ceduto al Bologna con la stessa formula dell’Udinese. Sarebbe poi il club rossoblù a girare in prestito al Frosinone il centrocampista. Semplice intrigo di mercato o capolavoro di Piero Ausilio che porterebbe altri 4 milioni nelle casse nerazzurre per la cessione di Fabbian (fatta salva la possibilità di riacquistarlo tra due anni a 12 milioni)?