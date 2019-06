Inter, Esposito in cambio di Dzeko o Barella: Roma e Cagliari vigilano

Che Nicolò Barella ed Edin Dzeko saranno probabilmente i primi due acquisti della gestione Antonio Conte vi sono pochi dubbi. Il bosniaco ha già un accordo con l'Inter, mentre per il classe '97 bisogna in primis convincere il patron del Cagliari Tommaso Giulini.

Entrambe le società però, sia Roma che Cagliari, per cedere i rispettivi calciatori potrebbero richiedere all'Inter Sebastiano Esposito, talento cristallino del settore giovanile. A riguardo, Tuttosport questa mattina riporta:

"Sebastiano Esposito, attaccante, classe 2002, è l’oggetto dei desideri di mercato di tante squadre. Anche Cagliari e Roma hanno fatto il suo nome come contropartita negli affari Barella e Dzeko, ma l’Inter non ci sente e il perché è andato in onda ieri, nella semifinale del campionato Primavera i nerazzurri ha sconfitto la Roma".