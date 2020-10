Inter, Eriksen non convince: idea di scambio con il Manchester United

Eriksen ha senza dubbio deluso le aspettative della dirigenza nerazzurra e le sue caratteristiche sembrerebbero non adatte al modulo e allo stile di gioco di Antonio Conte. Il danese, infatti, non ha ancora convinto il tecnico nerazzurro che non lo ha mai impiegato con continuità.

Se l’ex Tottenham dovesse continuare a trovare poco spazio anche nei prossimi mesi potrebbe essere ceduto già durante la finestra di mercato invernale. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo todofichajes.com, il futuro di Christian Eriksen potrebbe essere ancora in Premier League, precisamente al Manchester United.

I Red Devils sarebbero seriamente interessati al giocatore e sarebbero pronti a tentare l’assalto a gennaio. Secondo il sito spagnolo, nell’affare potrebbe rientrare anche Donny Van de Beek; l’olandese è stato acquistato in estate dall’Ajax per 40 milioni di euro e sta trovando poco spazio con Solskjaer. Non è escluso che le due società possano imbastire uno scambio alla pari, i cartellini avrebbero valutazioni simili e l’affare potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte.