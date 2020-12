Inter, Eriksen apre al PSG: rifiutato il ritorno in Premier League

Il futuro di Christian Eriksen sembrerebbe sempre più lontano dall’Inter. Il danese sta trovando diverse difficoltà in nerazzurro e non è mai riuscito a convincere Antonio Conte. L’intenzione del giocatore sarebbe quella di giocare con continuità in vista dei prossimi europei e per questo motivo potrebbe essere ceduto già a gennaio.

Sulle sue tracce ci sarebbero diversi club, tra cui: Arsenal, Manchester United e Psg. I nerazzurri avrebbero già aperto ad una cessione nel mercato invernale e valuterebbero il giocatore circa 30 milioni di euro.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un suo eventuale ritorno in Inghilterra; ma come riportato dal Daily Star, il classe ‘92 non vorrebbe tornare in un campionato che già conosce bene e sarebbe alla ricerca di una nuova avventura. Stando a quanto rivela il quotidiano britannico, Eriksen sembrerebbe più interessato ad accettare la corte del Paris Saint Germain.