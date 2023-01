Inter-Empoli, tra campo e mercato. Due i gioielli che piacciono tanto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 23/01/2023

Inter-Empoli tra campo e… futuro. Stasera la sfida a San Siro metterà sulla strada dei nerazzurri la sfrontata formazione di Zanetti. Un cliente da prendere naturalmente con le pinze, vista la vocazione a non arroccarsi in difesa e tentare la giocata. Il match sarà particolarmente importante anche per la classifica: detto ampiamente dell’inarrestabile Napoli, ieri l’Atalanta non è andata oltre il pari contro la Juve, mentre il Milan sarà impegnato domani in un match particolarmente equilibrato contro la Lazio.

Ecco perché vincere questa sera darebbe all’Inter ancor più tranquillità nella rincorsa ad un piazzamento Champions League.

Inter-Empoli, c’è anche il mercato. I due calciatori sul taccuino

Un paio gli elementi della rosa dei toscani che piacciono alla dirigenza nerazzurra. Da sempre foriera di opportunità, la scuderia di talenti dell’Empoli è anche quest’anno nutrita. Sono Parisi e Baldanzi, stando al sito de La Gazzetta dello Sport, gli osservati speciali in casa Inter.

Cresce a vista d’occhio l’estro (così come la valutazione economica) di Baldanzi: sul calciatore – un discorso per giugno – sarebbe forte anche il Napoli. E Parisi? Può essere una soluzione qualora si andasse incontro ad un restyling sulle fasce. Il mancino, peraltro, era stato accostato frequentemente ai nerazzurri già nella passata sessione di calciomercato, prima che l’Inter dirottasse la sua scelta su Bellanova.