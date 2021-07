Inter, Emerson Palmieri si allontana: fissato l’incontro con un altro club

Emerson Palmieri è pronto a tornare in Serie A dopo aver conquistato in una stagione sia la Champions League che l’Europeo. L’esterno mancino vuole lasciare il Chelsea per andare in un club che gli garantisca di giocare con continuità. L'oriundo, infatti, ha collezionato soltanto 15 presenze per un totale di 789 minuti.

Nelle ultime settimane il giocatore è stato più volte accostato all’Inter ed al Napoli. Stando a quanto riportato da Sky Sport, la squadra al momento favorita sarebbe quella campana.

Luciano Spalletti, che lo ha già allenato alla Roma, vorrebbe a tutti i costi portarlo a Napoli ed Aurelio De Laurentiis sembrerebbe intenzionato ad accontentarlo. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento e in questa settimana dovrebbe andare in scena un incontro tra l’entourage dell’italobrasiliano e la dirigenza del club partenopeo.

Il Chelsea valuterebbe il classe ‘93 circa 20 milioni di euro, ma il Napoli sarebbero già al lavoro per tentare di convincere i blues ad abbassare le pretese oppure per trovare una formula che possa accontentare tutte le parti. Ulteriori novità sono attese entro la fine di questa settimana ma il futuro di Emerson Palmieri sembrerebbe sempre più lontano dall’Inter.