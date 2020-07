Inter, Emerson Palmieri è sempre più vicino. I dettagli

Le fasce sono il fulcro del gioco dell'Inter di Antonio Conte e quindi, dopo aver sistemato la destra con l'acquisto di Achraf Hakimi, la società nerazzurra vuole puntellare il settore di sinistra. Il nome sul piatto, condiviso da Conte e i vertici societari, è quello di Emerson Palmieri, laterale mancino del Chelsea e della Nazionale Azzurra. Giocatore che il tecnico salentino conosce molto bene avendolo voluto al Chelsea durante la sua esperienza sulla panchina dei Blues.

Come scrive nelle sue pagine Tuttosport, l'Inter ha già il sì dell'esterno ex Roma, desideroso di tornare protagonista in Italia anche in virtù del prossimo Europeo, dopo una seconda parte di stagione difficile al Chelsea dove quest'anno ha messo insieme solo 14 presenze in Premier e in campionato non viene impiegato da gennaio. Ancora da trovare, però, l'accordo con i Blues che partono da una richiesta iniziale di 30 milioni di euro che Beppe Marotta punta ad abbassare.

L'ostacolo principale è però il burrascoso rapporto tra Antonio Conte e Marina Granovskaya, d.t. dei Blues. I due non si sono lasciati nel migliore dei modi e Marina non ha proprio nessuna intenzione di fare un favore a Conte, "scontando" il prezzo del cartellino di Emerson. Servirà un grande lavoro di diplomazia da parte di Marotta per regalare a Conte l'esterno sinistro che sogna.