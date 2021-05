Inter, ecco la lista dei partenti: l’obiettivo è incassare almeno 100 milioni

L’Inter è costretta a cedere per dare ossigeno ai conti societari e alleggerire il monte ingaggi. Il club nerazzurro, secondo La Gazzetta dello Sport, punterebbe ad incassare almeno 100 milioni di euro. Nella lista dei sacrificabili ci sarebbero diversi giocatori, tra cui alcuni top:

Primo su tutti Achraf Hakimi, nel mirino di alcuni top club che potrebbero mettere sul piatto un’offerta importante. L’esterno ha una valutazione di circa 60 milioni di euro e squadra in pole position, al momento, sarebbe il Paris Saint-Germain. Attenzione anche a Lautaro Martinez che piacerebbe molto a Real Madrid e Atletico. Il Toro è in trattative per il rinnovo contrattuale ed ha una valutazione di 70 milioni euro.Un altro titolare che ha diverse estimatrici è Marcelo Brozovic. Il croato piace a due club inglesi e potrebbe fruttare all’Inter almeno 40 milioni di euro.

I nerazzurri, però, preferirebbero prima liberarsi degli esuberi, ovvero, di quei giocatori non titolari che percepiscono un ingaggio alto. Ad esempio Arturo Vidal e Matias Vecino. Il cileno guadagna 6,5 milioni a stagione e potrebbe essere ceduto per circa 6 milioni di euro; mentre l’uruguaiano potrebbe raggiungere Spalletti al Napoli. Verso l’addio anche Radja Nainggolan ( piace al Cagliari) e Joao Mario ( vicinissimo allo Sporting CP), che potrebbero portare nelle casse nerazzurre circa 12-15 milioni di euro. Sulla lista dei possibili partenti c’è anche Stefano Sensi, reduce da una stagione complicata. L’ex Sassuolo piace a Fiorentina e Shakhtar Donetsk ed è valutato 14 milioni.