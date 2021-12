Inter, ecco il prezzo per Nahitan Nandez. Inzaghi approva

Inter - Nei giorni scorsi Inzaghi aveva approvato la pista Nahitan Nandez.

Ora arrivano aggiornamenti dal Corriere della Sera: “Nahitan Nandez è un altro degli scontenti, destinato a lasciare il Cagliari. L’Inter lo segue da mesi, e lo apprezza per qualità e duttilità. La richiesta del presidente Giulini è di circa 20 milioni di euro. Il club nerazzurro può affondare il colpo a gennaio, soprattutto in caso di partenza di Vecino“.

Il centrocampista uruguagio è duttile sia per giocare in fascia sia come mezzala, anche se vista la situazione a destra con Darmian e Dumfries sugli scudi, il rossoblù potrebbe essere acquistato proprio come vice Barella. Ma Nandez ha anche grande esperienza internazionale. Scuola Boca Juniors, non è certo abituato a soffrire la pressione che richiede, ad esempio, uno stadio come San Siro. Dinamismo instancabile, qualità e coraggio nel farsi dare sempre il pallone. Qualità indispensabili per Inzaghi.

Altre idee sono quelle di un prestito con diritto/obbligo di riscatto, oppure uno scambio - sempre di prestiti - tra i cartellini dell'ex Boca e di Martin Satriano, il giovane attaccante dell'Inter. Un'operazione soprattutto da "adesso", dato che i nerazzurri si considerano coperti davanti, nonostante le fragilità di Sanchez e Correa, mentre in mezzo con l'addio di Vecino rimarrebbe un buco.

Nandez è pronto al salto, l'Inter ci pensa ancora.