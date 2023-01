Inter, ecco cosa si aspettano i nerazzurri dal PSG per Skriniar

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/01/2023

Inter, la società nerazzurra deve occuparsi ancora della grana Skriniar. Dopo un inizio di stagione fatto di prestazioni in campo non all’altezza, attorno a Skriniar si è iniziato a parlare più per le questioni fuori dal campo che per quelle del terreno di gioco. Il difensore slovacco, infatti, ha iniziato a trattare il proprio rinnovo di contratto con l’Inter, ma, come ammesso una settimana fa dallo stesso agente, ha deciso di non continuare in nerazzurro.

Questione di ambizioni e di un’offerta mostruosa da parte del Paris Saint Germain che, già la scorsa estate, aveva cercato di portarlo a Parigi, incontrando le resistenze della società di viale della Liberazione. Adesso, lo slovacco, andrà sicuramente via da Milano e si attende di capire se lo farà adesso oppure a parametro zero a giugno.

Inter, sarà definitivamente addio a Skriniar: la società nerazzurra ora si aspetta qualcosa dal PSG

Dunque, il futuro di Milan Skriniar sarà certamente a Parigi. L’attuale difensore nerazzurro ha deciso di lasciare Milano e quei tifosi che lo hanno sempre idolatrato. Secondo quanto riportato dal giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, all’interno dei proprio canali social, la società nerazzurra, adesso, si aspetta una mossa da parte del Paris Saint Germain.

Ecco cos’ha scritto lo stesso Biasin: “Rispetto alla prima offerta del Psg l’Inter attende un rilancio entro domani. In caso di offerta vicina ai 20 milioni il giocatore partirà (due nomi in ballottaggio per la sostituzione), viceversa sarà a disposizione di Inzaghi per la partita di martedì”. Vedremo cosa succederà in questi giorni. Di sicuro, la storia tra Skriniar e l’Inter non sta terminando nel migliore dei modi.