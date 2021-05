Inter e Verona: si cerca l'intesa per Federico Dimarco

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l'Inter ha attivato i dialoghi con il Verona per Federico Dimarco, esterno sinistro che quest'anno ha fatto una stagione eccezionale con i gialloblù.

Juric, vorrebbe tenerlo con sè, ma d'altro canto anche la società nerazzurra vorrebbe riportarlo alla base per prendere il posto del partente Ashley Young, che andrà via a parametro zero.

Insomma, un giocatore che tutte e due le squadre vogliono e su cui bisognerà trovare un quadra in vista dell'estate.