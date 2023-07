Inter, è ufficiale il quarto acquisto dell’estate: il giocatore raggiunge Inzaghi

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 13/07/2023

Inter, i nerazzurri ufficializzano il quarto acquisto della propria estate. In questi giorni, in casa nerazzurra, sono momenti frenetici per quanto riguarda le trattative sia in entrata che in uscita dal club. Ad oggi, i casi più urgenti sembrano essere quello della cessione di Onana al Manchester United e del ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro. Ma proprio la possibile partenza del portiere camerunese, dopo i mancati rinnovi di Handanovic e Cordaz, deve regalare ad Inzaghi anche tutti e tre i portieri.

Per questo, nella giornata di oggi, è arrivata l’ufficialità dell’acquisto di uno dei tre portieri che faranno parte della rosa nerazzurra. Si tratta del ritorno di Raffaele Di Gennaro. Il canterano nerazzurro, che con la Primavera di Stramaccioni ha vinto anche la Next Generation, torna a vestire la maglia nerazzurra dopo l’esperienza al Gubbio.

Visti i nomi che circolano per gli altri due posti vacanti nel ruolo di portiere, presumibilmente Di Gennaro sarà il terzo. Vedremo la dirigenza chi riuscirà a portare a Milano. I nomi nella lista di Marotta e Ausilio sono sempre quelli di Sommer e Trubin, ma occhio alle possibili sorprese che possono celarsi dietro l’angolo.