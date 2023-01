Inter, è tempo di chiudere nuovi arrivi. Si lavora al dopo Skriniar

di Diego De Cicco, pubblicato il: 30/01/2023

Inter, si è detto molto forse troppo su Milan Skriniar.

PSG (Inzaghi un sostituto. Specialmente se lo slovacco si sposterà subito sotto la Tour Eiffel e in questo caso l’Inter avrebbe anche un’entrata da poter investire. Il giocatore è praticamente già del qui le ultime ) e ora è necessario fornire aun sostituto. Specialmente se lo slovacco si sposterà subito sotto la Tour Eiffel e in questo caso l’Inter avrebbe anche un’entrata da poter investire.

Come riporta oggi Sky Sport i nerazzurri stanno lavorando alla ricerca di un centrale. Sono diversi i nomi che sia tanno facendo nelle ultime ore. Ai vari Djalo e Becao, nomi che erano usciti anche nei giorni scorsi, nelle ultime ore si sono aggiunti due difensori di livello. Si tratterebbe di Lindelöf del Manchester United e di Demiral dell’Atalanta.

Inter, nomi nuovi per il dopo Skriniar. Gli ultimi sono Lindelöf dello United e Demiral dell’Atalanta. Decisive le prossime ore.

Victor Jorgën Lindelöf è un classe 1994, svedese in forza ai Red Devils dal 2017. Il suo valore si aggira attorno ai 15 milioni. Al momento SkySport fa sapere che comunque il suo club non vorrebbe liberare il giocatore per una partenza immediata. Inoltre lo svedese ha un contratto di ancora un anno e mezzo con un’opzione di rinnovo e per tanto difficilmente lo lascerebbero partire per un prestito.

Situazione che al momento sembra analoga alla precedente è quella che riguarda Demiral. Il giocatore turco ha soli 24 anni e conosce ormai bene il campionato italiano. Marotta e Ausilio starebbero spingendo affinché gli orobici aprano al prestito fino a giugno, ma al momento l’operazione appare molto complicata. Inoltre l’Atalanta sarà proprio la prossima avversaria dell’Inter domani sera per i quarti di Coppa Italia e si è rilanciata per un posto in corsa Champions.