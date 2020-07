Inter, è sfida al Milan per Lingard. Altro colpo dal Manchester United?

Secondo quanto riportato dal The Sun, l’Inter starebbe seguendo con attenzione Jesse Lingard del Manchester United. Il classe 1992 sta trovando pochissimo spazio in questa stagione e potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Dopo Alexis Sanchez, Ashley Young e Romelu Lukaku, i nerazzurri potrebbero pescare nuovamente dal club inglese.

I Red Devils, infatti, avrebbero intenzione di cedere diversi giocatori per finanziare il prossimo calciomercato e in particolare il colpo Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. Lingard è anche in scadenza di contratto nel giugno del 2021 e potrebbe essere ceduto per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno.

I nerazzurri sono già in trattativa con il Manchester United per Alexis Sanchez e non è escluso che tentino il doppio colpo includendo nell’affare anche Lingard. Stando a quanto riporta il tabloid britannico, il giocatore sarebbe nel mirino anche del Milan e si potrebbe scatenare un vero e proprio derby di mercato.