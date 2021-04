Inter e Roma su Musso. Marino: “In estate potrebbe aprirsi un'asta”

Come la scorsa stagione Juan Musso si sta confermando tra i migliori portieri della Serie A. La scorsa stagione infatti è stato il portiere che ha mantenuto la porta inviolata più volte di tutti gli altri colleghi (14 gare senza subire reti), e quest'anno, attualmente, si trova al secondo posto nella classifica, dietro ad Handanovic. Oltre ai numeri ha mostrato anche un repertorio di parate ed interventi eccellenti che hanno suscitato l'interesse da parte delle big. Su di lui infatti, in questo momento, ci sono Inter e Roma, ma non sono le uniche.

A proposito della situazione di mercato che si è creata intorno al portiere argentino ha parlato Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, in un'intervista rilasciata a 'L'Eco di Bergamo'. Marino ha dichiarato: “Musso piace a tanti, e lì si potrebbe aprire un asta. Si prevede un mercato di portieri. Vedremo cosa succederà. Ma ora non ce ne occupiamo: il patron Giampaolo Pozzo ci ha chiesto il 10° posto e ci vogliamo arrivare. Poi parleremo con tutti”. A riportarlo Tuttomercatoweb.