Inter-E. Palmieri ancora viva? Il giocatore manda un messaggio

Tra i ruoli che l'Inter cercherà di rimpolpare la prossima estate, c'è anche quello dell'esterno sinistro, con Ivan Perisic che potrebbe andar via per far posto ad un giocatore che abbia nella sua indole quel ruolo di quinto e che guadagni meno, in virtù della spending review ordinata da Steven Zhang.

Un nome buono in tal senso è sempre quello di Emerson Palmieri che da tante sessioni di mercato viene associato a tante società italiane tra cui l'Inter. Il giocatore piaceva già ai tempi di Conte e anche Simone Inzaghi parebbe essere un suo estimatore.

Secondo quanto riportato da parte di Calciomercato.com, anche nelle intenzioni dell'italo-brasiliano ci sarebbe quella di lasciare il Chelsea, tanto da far entrare nel suo entourage un agente come Pini Zahavi.