Inter, è ora di rinnovi e addii. Tra i top c'è chi pensa al Brasile

Inter, mercato tra rinnovi e addii.

La strettissima attualità per la dirigenza dell’Inter è anche extracampo e riguarda i rinnovi e non solo. Sono molti i casi da sistemare in casa nerazzurra e se per alcuni la strada sembra delineata per altri gli accordi con giocatori e agenti non sembrano vicini.

Tra quelli considerati ormai sicuri di restare c’è Marcelo Brozovic. Il croato vedrà prolungato il suo contratto fino al 2006 con stipendio da top, eguagliando quelli di Nicolò Barella e Lautaro Martinez, ufficializzati negli ultimi mesi del 2021. Per quanto riguarda invece Ivan Perisic la situazione è ancora tutta in divenire. Se si sono fatti importanti passi avanti, dopo che il giocatore aveva aperto ad un possibile rinnovo, la differenza sulla durata del nuovo contratto o e lo stipendio annuo, sembrano elementi sui quali non si riesce a giungere ad un accordo, con il croato che nel frattempo tiene le antenne alte ed è libero di valutare altre offerte. Non dovrebbero esserci sorprese per quanto riguarda i rinnovi di capitan Handanovic, che si giocherà dunque il posto con Onana, e Ranocchia che dovrebbe rimanere in nerazzurro per un’altra stagione.

Due nodi importanti sono quelli che riguardano invece Arturo Vidal e Stefan De Vrij. Le prestazioni del cileno, nel momento no di tutta la squadra, sono state molto deludenti. La società e la tifoseria intera si aspettavano molto di più dal giocatore ex Juve ed ex Barcellona che costa alle casse dell’Inter 7,5 milioni di euro netti all’anno. A fine stagione le strade si separeranno quasi certamente ed è lo stesso Vidal che dal suo account Instagram, sembra confermare l’addio. In una stories del famosissimo social media, il giocatore appare sorridente e felice di ipotizzare un suo futuro trasferimento in Brasile. La tifoseria nerazzurra spera che non stia già con testa e gambe oltreoceano, in questi ultimi mesi che diventano cruciali per gli obiettivi stagionali dell’Inter.

Per quanto riguarda invece De Vrij, che andrà in scadenza con l'Inter a giugno 2023, dal sicuro rinnovo si è passati a una fase di incertezza, aumentata anche da una serie di prestazioni non ottimali del centrale olandese. Potrebbe essere lui uno dei sacrificati nell’estate che verrà. Per quanto riguarda i trasferimenti “minori” c’è da segnalare il prestito del portiere brasiliano classe 2000 Grabiel Brazao al Cruzeiro, squadra della quale è presidente Ronaldo “Il Fenomeno”, fino a giugno 2023.