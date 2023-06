Inter, è derby inglese per Onana. Zhang pone le condizioni

di Diego De Cicco, pubblicato il: 12/06/2023

Inter, André Onana è il pezzo pregiato di questo calciomercato estivo. I l portiere camerunese ha addosso gli occhi di mezza Europa addosso, dopo lo splendido cammino in Champions League e qualcuno inizia a fare sul serio. Secondo quanto riporta il quotidiano inglese Evening Standard, sul giocatore ci sarebbe fortissimo l’interesse del Chelsea, ma non solo.

Inter, su Onana si muovono due inglesi. Chelsea e Manchester United lo vogliono in Premier. Ci vorranno 60 milioni.

Per il quotidiano inglese i Blues avrebbero già parlato con l’Inter ad aprile e sono pronti a un assalto. Il portiere, arrivato a Milano a costo zero dall’Ajax, ha acquisito tantissimo valore in nerazzurro. La richiesta di Zhang è infatti di 60 milioni di euro. Cifra che permetterebbe di mettere a bilancio una plusvalenza mostruosa. Non ci sarebbe però solo il Chelsea sul giocatore, osannato anche da Pep Guardiola. Su di lui ci sono i Red Devils del Manchester United che la prossima stagione giocherà anche la Champions League a differenza dei Blues.

Il Chelsea, ce ha chiuso la Premier League addirittura al dodicesimo posto, non parteciperà ad alcuna competizione europea, ma dalla sua ha il neo allenatore Pochettino che è un estimatore del portiere africano. Col Chelsea l’Inter dovrà comunque sedersi a parlare per trovare una quadra delle altre trattative in campo, su tutte il futuro di Romelu Lukaku che, anche dopo la serataccia dell’Ataturk, i nerazzurri vogliono mantenere in rosa. La sola opzione possibile sembrerebbe essere il rinnovo del prestito, con Lukaku che ha confermato che vuole restare in nerazzurro. Solo un’offerta importante da un’altra società potrebbe rimettere in discussione tutto.