Inter, è corsa a due per il posto di Lukaku, ore decisive

di Redazione, pubblicato il: 19/07/2023

(Inter) Lukaku è a Londra, si allena da solo insieme agli esuberi del Chelsea partito con la rosa ufficiale per la tourneè americana. Il suo posto al centro dell’attacco dell’ Inter è ancora vacante ma per poco. Lo staff di mercato nerazzurro sta giocando due partite in contemporanea. Da una parte Alvaro Morata con la sua esperienza, i suoi 31 anni, un ingaggio da top per il club e senza decreto crescita, una clausola ancora tutta da decifrare ma da pagare in brevissimo tempo. I suoi agenti erano oggi in Viale della Liberazione, incontro interlocutorio. Dall’altra Folarin Balogun, 21 anni, tanto talento ma pochissima esperienza. Oltre 30 i milioni da versare all’Arsenal per il suo cartellino ma uno stipendio abbordabile e agevolabile per il fisco italiano. I colloqui per adesso sono solo informali ma per stringere occorre poco.

Mister Inzaghi sembra propendere per lo spagnolo, subito pronto per ogni battaglia italiana ed europea. Sul giovanotto statunitense invece occorre lavorare sodo. I 21 gol della scorsa stagione al Reims sono un bottino che attira attenzioni ed aspettative, più di un osservatore ha paragonato la sua vicenda a quella di Osimhen. Se succedesse così per l’Inter ci sarebbe solo da fregarsi le mani.