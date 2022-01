Inter, è caccia al dopo De Vrij: chi sono i nomi in lizza

Inter, i nerazzurri pensano al futuro e sarebbero già a caccia per l’eventuale sostituto di Stefan De Vrij.

L’olandese, vero e proprio leader della difesa interista, è in scadenza di contratto nel giugno del 2023 e al momento la trattativa per il suo rinnovo sarebbe in stand-by. L’intenzione del club sarebbe comunque quella di proseguire insieme ma prima bisognerà fare i conti con il suo agente Mino Raiola, che vorrebbe un sostanziale aumento dell’ingaggio per il suo assistito. Per questo motivo, Beppe Marotta e Piero Ausilio starebbero iniziando a guardarsi intorno per non farsi trovare impreparati nel caso in cui non si dovesse riuscire a raggiungere un accordo.

Sarebbero specialmente quattro i giocatori finiti nel mirino nerazzurro per rinforzare la difesa, dei quali due in scadenza di contratto a fine stagione e quindi possibili parametri zero: Matthias Ginter del Borussia M’Gladbach e Luiz Felipe della Lazio. Per il tedesco sarebbero già stati avviati i contatti da tempo e i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione (qui l’articolo). Marotta starebbe monitorando con attenzione anche la situazione di Luiz Felipe, pupillo di Inzaghi alla Lazio. In questa settimana è previsto un incontro tra il suo entourage e Tare per provare a raggiungere l’intesa e nel caso in cui non si dovesse riuscire a raggiungerla i nerazzurri sarebbero pronti a fare un tentativo.

Resta un obiettivo concreto anche Gleison Bremer del Torino. Il brasiliano si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori difensori in Serie A e le sue caratteristiche sarebbero perfette per la difesa a tre utilizzata da Inzaghi. Il presidente Cairo è stato chiaro qualche settimana fa circa il suo rinnovo (qui le parole) ma a giugno potrebbe partire per una ventina di milioni di euro. L’ultimo nome accostato ai nerazzurri sarebbe quello di Thilo Kehrer del Paris Saint-Germain. Il duttile difensore tedesco sta trovando pochissimo spazio in questa stagione con Pochettino e sarebbe valutato 20 milioni di euro.