Inter - Dzeko, è questione di ore, il bosniaco domani a Milano

Secondo quanto riportato da Haris Mrkonja, giornalista della testata bosniaca N1, Edin Dzeko potrebbe recarsi a Milano già nella giornata di domani.

"Domani potrebbe essere il giorno di Dzeko all' Inter . L'attaccante bosniaco tarderà di un giorno al raduno della nazionale. Fonte di N1 conferma:"Sarà a Sarajevo il 1. Giugno. Deve risolvere il suo status calcistico. Precisazione: domani forse non la firma, però sarà a Milano per definire il contratto".